Як усунути неприємні запахи з пральної машини: прості поради, які працюють

Щоб позбутися смороду з пральної машини, не обов'язково використовувати агресивну хімію. Якщо ваша пральна машина видає неприємний запах, це може бути спричинено накипом, цвіллю або брудом, що накопичуються в різних частинах машини.

На щастя, є кілька простих та доступних способів усунути цей запах і зберегти пральну машину чистою.

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1. Кристали соди та лимонний сік:

Насипте в барабан пральної машини склянку соди. Додайте трохи лимонного соку. У відділення для пом'якшувача тканини налийте склянку білого оцту. Запустіть звичайний цикл прання.

2. Білий оцет:

Налийте 2 склянки білого оцту в барабан пральної машини. Запустіть звичайний цикл прання при високій температурі.

3. Харчова сода:

Змішайте 1/4 склянки харчової соди з 1/4 склянки води. Залийте розчин у резервуар для прального засобу. Запустіть цикл прання при 40-60 градусах.

4. Очищення вузлів машини:

Змочіть м'яку тканину або губку білим оцтом. Прочистьте барабан, шухляду для прального засобу та ущільнення. Вийміть шухляду для прального засобу та очистье її окремо. За потреби використовуйте суміш води та оцту для кращого видалення бруду.

5. Перевірте труби та фільтр:

Огляньте водопровідну трубу, щоб переконатися, що вона не забита. Очистьте фільтр від застряглих залишків бруду.

6. Очищення від накипу:

Налийте літр білого оцту в барабан пральної машини. Запустіть довгий цикл прання при високій температурі.

Регулярно очищаючи пральну машину, ви можете запобігти появі неприємного запаху та зберегти її працездатність протягом багатьох років.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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