Названі причини, чому у пралці з'являється цвіль та неприємний запах

Пральна машина – це незамінний помічник у домашньому господарстві. Однак якщо за нею не доглядати належним чином, вона може стати джерелом неприємного запаху і навіть становити загрозу для здоров'я.

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Однією з найпоширеніших проблем, з якими стикаються власники пральних машинок, є цвіль. Вона утворюється внаслідок підвищеної вологості та наявності органічних речовин.

Якщо ви помітили, що з вашої пральної машинки виходить неприємний запах, це може бути ознакою цвілі. Фахівці з MoYo надали поради, як позбутися цієї неприємності.

Експерти радять регулярно очищати пральну машинку. Після кожного прання протирайте гумову манжету і дверцята. Раз на місяць запускайте прання при максимальній температурі з відбілювачем або порошком, що містить відбілюючі речовини.

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Також раз на пів року або хоча б раз на рік очищайте фільтри пральної машинки. Для цього відключіть водяну подачу, від'єднайте шланги та вийміть фільтр. Очистіть його за допомогою оцту або відбілювача і ретельно промийте водою.

Використовуйте кондиціонер для білизни. Кондиціонер допомагає видалити залишки порошку й ополіскувача, які можуть стати сприятливим середовищем для розвитку цвілі.

Якщо ви вже помітили цвіль у пральній машинці, її потрібно видалити якомога швидше. Ось кілька способів, як це зробити:

Використовуйте оцтовий розчин. Налийте в відсік для порошку літр оцту і включіть прання при максимальній температурі.

Використовуйте лимонну кислоту. Насипте в відсік для порошку 400 грамів лимонної кислоти й включіть прання при максимальній температурі.

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Використовуйте протигрибковий засіб. Придбайте спеціальний протигрибковий засіб в магазині й дотримуйтесь інструкцій на упаковці.

Після того, як ви видалите цвіль, важливо запобігти її повторній появі. Для цього регулярно провітрюйте ванну кімнату, в якій стоїть машинка. Не залишайте випрану білизну в пральній машинці надовго. Використовуйте кондиціонер для білизни.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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