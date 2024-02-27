Як прискорити сходження розсади: допоможуть три розчини

Деяким видам насіння потрібно до 3 тижнів, щоб дати сходи. Якщо ви займаєтесь розсадою, скористайтесь цими порадами експертів для пришвидшення цього процесу. Є певні розчини, які допоможуть прискорити сходження розсади. Кожен з них має певні властивості. Про це пише prostoway.

Розчин на основі триходерми

Триходерма містить речовини, які стимулюють проростання насіння та ріст коріння рослин. Розчин готується з рідкої форми препарату - достатньо кількох крапель на літр води.

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Лимонна кислота

Лимонна кислота ефективно "розбуджує" навіть те насіння, яке погано сходить. Додайте 2 грами кислоти на літр води. Вона також стимулює ріст молодих рослин.

Магнієва селітра

Магнієва селітра - чудове джерело магнію, необхідного для розвитку рослин. Розчин готується з розрахунку 2-3 грами селітри на літр води.

Всі ці компоненти можна комбінувати в різних пропорціях для максимальної ефективності. Отож, спробуйте ці методи, щоб пришвидшити появу сходів та отримати здорову розсаду!

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