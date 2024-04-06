Як покращити цвітіння тюльпанів: найкращі методи підживлення навесні

Щоб забезпечити тривале цвітіння тюльпанів, дуже важливо надати їм належне підживлення під час фаз росту. UAportal поділився важливими порадами щодо підживлення тюльпанів у період формування бутонів.

Підживлення тюльпанів під час формування бутонів

Найсприятливіший час для підживлення тюльпанів – це період, коли у них починають формуватися бутони. Щоб забезпечити це необхідне підживлення, зберіть такі інгредієнти:

– 50 грамів суперфосфату

– 30 грамів калійної солі

– 1 склянка попелу

– 10 літрів води

Змішайте всі інгредієнти у воді і ретельно полийте тюльпани у вашому саду. Такий режим підживлення призведе до яскравого та насиченого цвітіння, яке триватиме значно довше.

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Додаткові поради щодо весняного підживлення

Досвідчені садівники покладаються на різноманітні добрива для оптимізації росту тюльпанів і забезпечення тривалого цвітіння. Внесення правильних добрив на певних фазах росту сприяє інтенсивному розвитку та подовжує період цвітіння.

Аміачна селітра. На ранній стадії розвитку тюльпанів аміачна селітра є надзвичайно ефективною, навіть при прохолодних температурах. Розчиніть 40 грамів добрива в 10 літрах води і рясно полийте тюльпани, як тільки з'являться сходи.

Розчин коров'яку. Коли тюльпани вступають у фазу бутонізації, відповідним добривом є коров'як. Приготуйте розчин, змішавши 1 частину коров'ячого гороху з 30 частинами води. На 10 літрів розчину додайте по 30 грамів суперфосфату і сульфату калію.

Калійна селітра і суперфосфат. Для підтримки цвітіння тюльпанів ідеальна суміш добрив включає нітрат калію та суперфосфат. Розчиніть 15 грамів калійної селітри і 30 грамів суперфосфату в 10 літрах води. Ретельно поливайте цим розчином тюльпани під час цвітіння, щоб досягти найкращих результатів.

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