Як прибрати темні кола під очима: 5 схвалених експертами порад

Темні кола під очима – це поширена проблема, яка може бути викликана різними факторами, включаючи генетику, стрес, недосипання та вплив сонця.

Експерти розповіли як позбутися темних кіл під очима та правильно замаскувати їх, пише Vogue India.

Фахівці радять почати завжди знімати макіяж з очей перед сном. Неправильне зняття макіяжу з очей може призвести до сухості та подразнення, що може посилити темні кола.

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Друга порада – використовуйте правильний крем для очей. Починаючи з 20 років жінкам рекомендується використовувати зволожуючий крем для очей, який містить вітамін C, ретиноїди, гіалуронову кислоту, екстракти морських водоростей, активні пептиди або коензим Q10.

Варто також вести здоровий спосіб життя та забути про шкідливі звички. Куріння, вживання солоної їжі та алкоголю пізно ввечері, а також нестача сну можуть посилити темні кола. Спіть 6-8 годин на добу, бажано з 23:00 до 7:00, і уникайте солоної їжі та алкоголю перед сном.

Використовуйте протисонцевий крем. Ультрафіолет може посилити пігментацію шкіри й темні кола будуть ще помітнішими.

Остання порада експертів – спробуйте заспокійливі та охолоджуючі домашні засоби. Застосуйте холодний компрес або пакетик охолодженого чаю під очі на 10-15 хвилин. Також можна використовувати терту картоплю або суміш з пахти та куркуми.

Якщо темні кола не зникають за допомогою цих порад, вам слід звернутися до дерматолога. Фахівець може допомогти вам визначити причину темних кіл і підібрати відповідне лікування.

Що стосується маскування темних кіл під очима, варто використовувати коректор. Вибирайте коректор персикового кольору, щоб приховати багряний або синюватий відтінок мішків під очима. Або придбайте консилер, який відповідає вашому природному тону.

Сподіваємося, ці поради допоможуть вам позбутися темних кіл під очима.

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