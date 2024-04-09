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Як прибрати шерсть з меблів: лайфхак від господинь

Ціхоцька Марія

Як прибрати шерсть з меблів: лайфхак від господинь

Власники пухнастих улюбленців знають, що радість спілкування з ними супроводжується й незмінним атрибутом – шерстю на одязі, меблях та у всіх куточках оселі. Збирати її пилососом чи валиком – клопітно та довго. Але є простий лайфхак, який полегшить вам життя! Про це пише irishexaminer.

Вам знадобиться:

  • Пара гумових рукавичок

Інструкція:

  1. Надягніть гумові рукавички, які ви використовуєте для миття посуду або прибирання.
  2. Проведіть рукою по забрудненій шерстю поверхні.
  3. Вуаля! Шерсть прилипне до рукавичок.
  4. Змийте шерсть з рукавичок водою.

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Цей метод особливо ефективний для:

  • Диванних покривал
  • Постільної білизни
  • Килимів

Переваги:

  • Швидко
  • Просто
  • Ефективно
  • Не потребує спеціальних інструментів

Порада:

  • Для кращого результату змочіть рукавички водою.
  • Ви можете використовувати цей метод для збору шерсті з одягу, штор та інших поверхонь.

Нагадаємо, ми вже писали, як очистити килим від волосся та шерсті.

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