Як прибрати шерсть з меблів: лайфхак від господинь
Як прибрати шерсть з меблів: лайфхак від господинь
Власники пухнастих улюбленців знають, що радість спілкування з ними супроводжується й незмінним атрибутом – шерстю на одязі, меблях та у всіх куточках оселі. Збирати її пилососом чи валиком – клопітно та довго. Але є простий лайфхак, який полегшить вам життя! Про це пише irishexaminer.
Вам знадобиться:
- Пара гумових рукавичок
Інструкція:
- Надягніть гумові рукавички, які ви використовуєте для миття посуду або прибирання.
- Проведіть рукою по забрудненій шерстю поверхні.
- Вуаля! Шерсть прилипне до рукавичок.
- Змийте шерсть з рукавичок водою.
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Цей метод особливо ефективний для:
- Диванних покривал
- Постільної білизни
- Килимів
Переваги:
- Швидко
- Просто
- Ефективно
- Не потребує спеціальних інструментів
Порада:
- Для кращого результату змочіть рукавички водою.
- Ви можете використовувати цей метод для збору шерсті з одягу, штор та інших поверхонь.
Нагадаємо, ми вже писали, як очистити килим від волосся та шерсті.
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