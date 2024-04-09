Як прибрати шерсть з меблів: лайфхак від господинь

Власники пухнастих улюбленців знають, що радість спілкування з ними супроводжується й незмінним атрибутом – шерстю на одязі, меблях та у всіх куточках оселі. Збирати її пилососом чи валиком – клопітно та довго. Але є простий лайфхак, який полегшить вам життя! Про це пише irishexaminer.

Вам знадобиться:

Пара гумових рукавичок

Інструкція:

Надягніть гумові рукавички, які ви використовуєте для миття посуду або прибирання. Проведіть рукою по забрудненій шерстю поверхні. Вуаля! Шерсть прилипне до рукавичок. Змийте шерсть з рукавичок водою.

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Цей метод особливо ефективний для:

Диванних покривал

Постільної білизни

Килимів

Переваги:

Швидко

Просто

Ефективно

Не потребує спеціальних інструментів

Порада:

Для кращого результату змочіть рукавички водою.

Ви можете використовувати цей метод для збору шерсті з одягу, штор та інших поверхонь.

Нагадаємо, ми вже писали, як очистити килим від волосся та шерсті.

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