Як очистити килим від волосся та шерсті: Ефективні поради

UAportal розповів про практичні та ефективні методи чищення килимів. Дізнайтеся, як за допомогою цих трьох лайфхаків можна позбутися волосся та шерсті на килимі.

Валик з липучкою

Ефективний лайфхак для очищення килима від волосся і шерсті полягає у використанні валика з липучкою. Просто проведіть валиком по килиму. Цей метод пропонує швидке і нескладне рішення для підтримки чистоти.

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Гумова щітка

Ще одна корисна порада – провести по килиму гумовою щіткою, щоб викликати статичну електрику від тертя, яка притягує шерсть і волосся. Після того, як збереться достатня кількість, його можна легко зібрати і викинути у смітник.

Скребок

Дієвий спосіб видалення ворсу з килимів – використання скребка. Проводячи скребком по килиму в одному напрямку, волосся починає збиратися в клубок. Після цього його можна легко зібрати і викинути.

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