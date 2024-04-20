Як прибрати шерсть домашніх тварин з дивана: 5 ефективних порад
Втомилися від шерсті домашніх тварин на дивані? Не хвилюйтесь, адже є прості способи позбутися її! Ось кілька порад, які допоможуть вам зберегти чистоту в домі.
Дотримуючись цих простих порад з сайту ТСН, ви зможете легко позбутися шерсті домашніх тварин на дивані та зберегти чистоту в своєму домі.
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1. Пилососьте регулярно
- Це найпростіший і найефективніший спосіб позбутися шерсті.
- Використовуйте пилосос з потужною силою всмоктування та насадкою-щіткою, щоб дістатися до всіх куточків дивана.
- Не забудьте пропилососити подушки та інші м'які частини дивана.
2. Використовуйте спеціальні інструменти
- Існують липкі валики, щітки для меблів та інші інструменти, які спеціально розроблені для видалення шерсті.
- Ці інструменти дуже зручні та прості у використанні.
- Ви можете використовувати їх перед приходом гостей або для швидкого чищення невеликих ділянок.
3. Застосуйте домашні засоби
- Гумові рукавички або волога губка допоможуть вам зібрати шерсть з дивана.
- Просто надіньте рукавичку або змочіть губку і проведіть нею по дивані.
- Шерсть прилипне до гумової або вологої поверхні.
4. Спробуйте оцет
- Змішайте 60 мл оцту, 177 мл теплої води та 1 столову ложку засобу для миття посуду.
- Перелийте суміш у розпилювач і розпорошіть на диван.
- Протріть диван чистою ганчіркою, щоб зібрати шерсть.
5. Доглядайте за вихованцем
- Регулярно розчісуйте свою тварину, щоб видаляти шерсть, яка збирається на ній.
- Це допоможе зменшити кількість шерсті на дивані та в інших місцях вашого будинку.
- Ви можете використовувати щітку для догляду за вихованцем або спеціальну рукавичку.
Нагадаємо, коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних зі своєю присутністю. Багато прикмет пов'язані з поведінкою котів.
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