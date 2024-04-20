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Як прибрати шерсть домашніх тварин з дивана: 5 ефективних порад

Ігор Романько

Як прибрати шерсть собак і кішок з дивана
Як прибрати шерсть собак і кішок з дивана

Втомилися від шерсті домашніх тварин на дивані? Не хвилюйтесь, адже є прості способи позбутися її! Ось кілька порад, які допоможуть вам зберегти чистоту в домі.

Дотримуючись цих простих порад з сайту ТСН, ви зможете легко позбутися шерсті домашніх тварин на дивані та зберегти чистоту в своєму домі.

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1. Пилососьте регулярно

  • Це найпростіший і найефективніший спосіб позбутися шерсті.
  • Використовуйте пилосос з потужною силою всмоктування та насадкою-щіткою, щоб дістатися до всіх куточків дивана.
  • Не забудьте пропилососити подушки та інші м'які частини дивана.

2. Використовуйте спеціальні інструменти

  • Існують липкі валики, щітки для меблів та інші інструменти, які спеціально розроблені для видалення шерсті.
  • Ці інструменти дуже зручні та прості у використанні.
  • Ви можете використовувати їх перед приходом гостей або для швидкого чищення невеликих ділянок.

3. Застосуйте домашні засоби

  • Гумові рукавички або волога губка допоможуть вам зібрати шерсть з дивана.
  • Просто надіньте рукавичку або змочіть губку і проведіть нею по дивані.
  • Шерсть прилипне до гумової або вологої поверхні.

4. Спробуйте оцет

  • Змішайте 60 мл оцту, 177 мл теплої води та 1 столову ложку засобу для миття посуду.
  • Перелийте суміш у розпилювач і розпорошіть на диван.
  • Протріть диван чистою ганчіркою, щоб зібрати шерсть.

5. Доглядайте за вихованцем

  • Регулярно розчісуйте свою тварину, щоб видаляти шерсть, яка збирається на ній.
  • Це допоможе зменшити кількість шерсті на дивані та в інших місцях вашого будинку.
  • Ви можете використовувати щітку для догляду за вихованцем або спеціальну рукавичку.

Нагадаємо, коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних зі своєю присутністю. Багато прикмет пов'язані з поведінкою котів.

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