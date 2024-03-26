Як прибрати плями від помади з одягу: дієвий лайфхак
Як прибрати плями від помади з одягу: дієвий лайфхак
Жінки мінливі: то шукають стійку помаду, то намагаються вивести її з одягу.
Якщо ви випадково забруднили улюблений одяг помадою, не панікуйте! Головне - діяти швидко, не даючи пігменту вбратися в тканину. Про це пише irishxeminer.
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Ось простий, але ефективний лайфхак:
- Візьміть кубик льоду.
- Протріть ним пляму від помади. Це заморозить косметичний засіб.
- Обережно видаліть застиглу помаду ножем або скребком.
- Виперіть річ у пральній машині.
- Дайте їй висохнути на повітрі.
Цей метод також може бути корисним для видалення з одягу воску від свічки.
Ось кілька додаткових порад:
- Не тріть пляму, адже це може її розмазати.
- Не використовуйте гарячу воду, адже це може закріпити пігмент на тканині.
- Перед пранням протестуйте засіб для виведення плям на непомітній ділянці одягу.
Нагадаємо, ми вже писали, як вивести плями від фарби для волосся з одягу.
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