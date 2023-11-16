Як вивести плями від фарби для волосся з одягу: поради

UAportal розповідає про унікальні та ефективні методи виведення плям від фарби для волосся з одягу. Попрощайтеся зі стійкими плямами за допомогою цих практичних порад.

Оцет і харчова сода

Ефективний метод видалення плям від фарби для волосся з одягу передбачає створення пасти за допомогою оцту і харчової соди. Рівні частини оцту і соди змішуються, щоб утворити пасту.

Пасту наносять безпосередньо на пляму і залишають приблизно на 15-20 хвилин. Після цього її можна обережно потерти щіткою або губкою.

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Лимонний сік і сольовий розчин

Ще один спосіб виведення плям від фарби для волосся з одягу – це використання суміші лимонного соку і солі. Свіжий лимонний сік вичавіть у миску і додайте велику кількість солі, щоб утворилася густа паста.

Отриману пасту нанесіть безпосередньо на пляму і обережно втирайте за допомогою ганчірки або губки. Залиште пасту приблизно на 10 хвилин, щоб пляма зникла.

Рідина для зняття лаку для нігтів

У боротьбі зі стійкою плямою від фарби для волосся на одязі досить ефективною може бути рідина для зняття лаку для нігтів. Важливо переконатися, що ця рідина не містить ацетону, оскільки він може пошкодити тканину.

Нанесіть невелику кількість рідини для зняття лаку на ватний диск або ватяну паличку і легенько протріть забруднену ділянку. Слід уникати сильного тертя, оскільки це може призвести до подальшого пошкодження або розтікання барвника.

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