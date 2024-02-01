Як прибрати цвіль з силіконового герметика: дієвий лайфхак

Цвіль – це поширена проблема в ванній кімнаті, яка може пошкодити силіконовий герметик. Однак прибрати цвіль без використання хімічних засобів не так складно, як може здатися. Для цього не знадобиться дорога хімія.

Про це пише Telegraf.

Для цього вам знадобляться наступні інгредієнти:

Оцет – 1 частина

Вода – 1 частина

Спосіб застосування:

Змішайте оцет і воду в рівній пропорції. Нанесіть розчин на уражені цвіллю ділянки герметика за допомогою пульверизатора. Залиште розчин на 10 хвилин. Видаліть залишки цвілі за допомогою старої зубної щітки. Промийте герметик чистою водою.

Якщо цвіль стійка або рясна, можна збільшити концентрацію оцту в розчині або продовжити час його дії.

Оцет – це ефективний природний засіб для боротьби з цвіллю. Він має антибактеріальні та антисептичні властивості, які допомагають знищити грибок.

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Переваги використання оцту для видалення цвілі:

Доступність

Безпека

Ефективність

Цей метод є простим і ефективним способом позбутися цвілі на силіконовому герметику у ванній кімнаті без використання хімічних засобів.

Нагадаємо, ми вже писали, як без хімії прибрати цвіль.

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