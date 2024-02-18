Як прибрати гіркоту цибулі: Джеймі Олівер розкрив секрет

Цибуля є основою багатьох рецептів. Іноді вона може гірчити, проте це відбувається через неправильне приготування.

Шеф-кухар Джеймі Олівер розповів про основні помилки та назвав кроки, що допоможуть назавжди позбутися гіркоти цибулі, передає видання Mirror.

Цибуля, безсумнівно, є одним з основних інгредієнтів у багатьох стравах, починаючи від соусів до макаронних виробів і закінчуючи карі й супами. Проте, недоліки у підготовці цього інгредієнту можуть вплинути на кінцевий результат.

Джеймі Олівер розкрив секрет, який дізнався від італійської кухарки Нонни Розанни. Цей простий, але ефективний кулінарний прийом полягає в тому, аби помити нарізану цибулю перед приготуванням. За словами шеф-кухаря, такий метод не лише робить цибулю м'якшою, але і додає додаткової солодкості під час приготування.

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"Я використовую її (італійки Нонни Розанни, – ред.) прийом, миючи нарізану цибулю, щоб зробити її м’якшою, і ця волога також допомагає додати додаткової солодкості під час приготування!" – сказав Джеймі Олівер.

Він додав, що ті, хто стурбовані, що цибуля може бути надто солодкою, можуть додати до овочу трохи білого оцту, аби створити потрібний контраст.

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