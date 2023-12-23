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Як зварити дешевий рис, щоб він вийшов розсипчастим

Ігор Романько

Як правильно варити дешевий рис, щоб він не злипався

Автор українського Instagram-блогу "Красиві рецепти. Гумор. Мотивація" Олександр Огородніков, який проживає у Швеції та працює кухарем, показав, як приготувати розсипчастий круглозернистий рис.

У коментарях до одного з його рецептів, де блогер розповідав, як приготувати довгозернистий рис, йому заявили, що такий спосіб не підходить для круглозернистого рису. Огородніков вирішив спростувати це твердження і зняв відео із приготуванням круглозернистого рису у своєму Instagram.

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Інгредієнти

  • 1,5 л води
  • 2 ч. л. солі (без гірки)
  • 1 паличка кориці (за бажанням)
  • 2 лаврові листи (за бажанням)
  • 200 г рису
  • 2 ст. л. оливкової олії

Приготування

  1. У каструлю налити воду, додати сіль, лавровий лист і корицю. Довести до кипіння.
  2. Засипати рис. Перемішати. За 2 хвилини знову перемішати.
  3. Варити 10 хвилин.
  4. Рис процідити через сито, вийняти лавровий лист і корицю.
  5. Додати оливкову олію.

Секрет розсипчастого рису

За словами Олександра Огородникова, для того, щоб круглозернистий рис вийшов розсипчастим, його потрібно засипати в окріп. Це допоможе зберегти структуру рису і не дозволить йому розваритися.

Також, щоб рис був більш ароматним, можна додати в воду корицю і лавровий лист.

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