Як зварити дешевий рис, щоб він вийшов розсипчастим
Автор українського Instagram-блогу "Красиві рецепти. Гумор. Мотивація" Олександр Огородніков, який проживає у Швеції та працює кухарем, показав, як приготувати розсипчастий круглозернистий рис.
У коментарях до одного з його рецептів, де блогер розповідав, як приготувати довгозернистий рис, йому заявили, що такий спосіб не підходить для круглозернистого рису. Огородніков вирішив спростувати це твердження і зняв відео із приготуванням круглозернистого рису у своєму Instagram.
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Інгредієнти
- 1,5 л води
- 2 ч. л. солі (без гірки)
- 1 паличка кориці (за бажанням)
- 2 лаврові листи (за бажанням)
- 200 г рису
- 2 ст. л. оливкової олії
Приготування
- У каструлю налити воду, додати сіль, лавровий лист і корицю. Довести до кипіння.
- Засипати рис. Перемішати. За 2 хвилини знову перемішати.
- Варити 10 хвилин.
- Рис процідити через сито, вийняти лавровий лист і корицю.
- Додати оливкову олію.
Секрет розсипчастого рису
За словами Олександра Огородникова, для того, щоб круглозернистий рис вийшов розсипчастим, його потрібно засипати в окріп. Це допоможе зберегти структуру рису і не дозволить йому розваритися.
Також, щоб рис був більш ароматним, можна додати в воду корицю і лавровий лист.
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