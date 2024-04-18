Як справитися з засохлим жиром на кухні: ефективний лайфхак

Одним з найскладніших етапів прибирання житла є очищення застарілих масляних слідів у кухні. Проте, з використанням певних побутових секретів, можна ефективно позбутися навіть таких важких забруднень.

Команда UAportal разом з ProstoWay розповідає, як побороти жир без застосування спеціальних хімікатів. В пригоді стане звичайна лимонна кислота, яка є засобом, що вже перевірений часом.

Лимонна кислота чудово справляється з важкими забрудненнями. Для приготування очисного розчину знадобиться один літр води, пакетик лимонної кислоти та 100 мл рідкого мила.

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Змішайте інгредієнти до однорідності та нанесіть на проблемні ділянки.

Дайте розчину подіяти, залишивши його на 30 хвилин.

Для підвищення ефективності можна змочити ганчірку в розчині та прикласти до плями на той самий час.

Після цього достатньо протерти поверхню вологою губкою, щоб видалити розм’якшений жир.

В кінці прибирання просто протріть поверхню до сухості.

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