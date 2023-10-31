Як зігрітися за допомогою пухирчастої плівки: незвичайний спосіб

Хто не знає про пухирчасту плівку? У дитинстві ми любили використовувати її для розваг, лопаючи з усіх боків. Згодом це навіть надихнуло деякі бренди на випуск знаменитої іграшки "Pop it".

Як пише Sante Plus, пухирчаста плівка не тільки приносить задоволення або знімає стрес, але і є, перш за все, дуже практичною та ефективною захисною упаковкою. Але не тільки. Незважаючи ні на що, це також може врятувати вас у деяких екстремальних ситуаціях.

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Пухирчаста плівка – засіб проти переохолодження

Під час переїзду, наприклад, для перевезення найтендітніших або делікатних предметів, це ідеальний інструмент, який допоможе нам захистити речі. Але багато людей не підозрюють про несподіваний потенціал цієї прозорої плівки. Насправді існує дуже незвичайне застосування.

На думку деяких фахівців, пухирчаста плівка може навіть урятувати життя. Принаймні такий висновок дослідження, проведеного у 2009 році групою норвезьких рятувальників. Вони відкрили діапазон його можливостей. Зокрема те, що плівка може захистити нас від переохолодження.

Отже, згідно з цим дослідженням, цей папір може ізолювати тепло всередині вашого тіла набагато краще, ніж кілька шарів бавовни. Відбиваючи тепло назад до вашого тіла, бульбашки можуть зігріти вас навіть у розпал зими. Випробування показали, що матеріал має ефективність утримання тепла 69%.

За даними відомої американської клініки Майо, гіпотермія виникає, коли людське тіло втрачає тепло швидше, ніж може його генерувати. Якщо людина надто довго піддається впливу холоду, її тіло більше не може підтримувати "нормальне" внутрішнє тепло, а якщо воно впаде нижче 35°C, це може швидко призвести до ризикованої ситуації або навіть потенційно смертельного результату. Гіпотермія може призвести до дисфункції органів і смерті, якщо вчасно не звернутися до лікаря.

Звичайно, взимку найкращий спосіб запобігти цьому, тобто не допустити занадто сильного падіння температури тіла, — це носити кілька шарів одягу, які допоможуть підтримувати хорошу внутрішню температуру. Гарячі напої також рекомендуються. Деякі люди також мають звичку використовувати грілку під ковдрою у дуже прохолодні вечори. Але тепер вам може надати велику допомогу інший альтернативний матеріал: пухирчаста плівка.

Як зігрітися за допомогою пухирчастої плівки?

Пухирчаста плівка запечатає тепло всередині вашого тіла та ізолює від вологи. Справді, в холодну погоду, а особливо в негоду, мокрий одяг ще більше знижує температуру тіла. Більш того, завжди рекомендується якнайшвидше зняти промоклий одяг, щоб уникнути можливого переохолодження.

А саме, щоб озброїтися від дощу та зливи, не соромтеся загорнути себе в шар поліетиленової пухирчастої плівки. Це лише тимчасове рішення, яке захистить вас від холоду, поки ви вкриєтеся. Тому ми радимо завжди мати їх під рукою, особливо в автомобілі.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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