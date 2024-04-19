Як змити фарбу з волосся вдома: три дієвих методи

Втомилися від штучного кольору волосся і мрієте повернути його до природного відтінку? Не поспішайте бігти до перукаря! Існує безліч домашніх методів, які допоможуть вам зняти фарбу з волосся, не завдаючи їм шкоди. Про це пише Главред.

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Масляні обгортання:

Оливкова або кокосова олія: Ці олії багаті поживними речовинами, які не тільки допоможуть зняти фарбу, але й зволожать ваше волосся. Нанесіть олію на все волосся, одягніть шапочку для душу і залиште на кілька годин, а краще на ніч. Вранці ретельно вимийте волосся шампунем.

Ці олії багаті поживними речовинами, які не тільки допоможуть зняти фарбу, але й зволожать ваше волосся. Нанесіть олію на все волосся, одягніть шапочку для душу і залиште на кілька годин, а краще на ніч. Вранці ретельно вимийте волосся шампунем. Мед: Мед володіє природними відбілюючими властивостями, які допоможуть освітлити ваше волосся. Змішайте мед з оливковою олією в пропорції 1:1, нанесіть на волосся і залиште на кілька годин. Потім вимийте волосся шампунем.

Маски з вітаміном C:

Вітамін C - це потужний антиоксидант, який може допомогти зруйнувати молекули фарби.

З порошку вітаміну C: Розчиніть 1 столову ложку порошку вітаміну C в 2 склянках теплої води. Додайте сік 1 лимона і 1 столову ложку оливкової олії. Нанесіть суміш на волосся і залиште на 30 хвилин. Потім вимийте волосся шампунем.

Розчиніть 1 столову ложку порошку вітаміну C в 2 склянках теплої води. Додайте сік 1 лимона і 1 столову ложку оливкової олії. Нанесіть суміш на волосся і залиште на 30 хвилин. Потім вимийте волосся шампунем. З таблеток вітаміну C: Розітріть 2-3 таблетки вітаміну C в порошок і додайте до свого звичного шампуню. Вимийте волосся як зазвичай.

Кисломолочні продукти:

Сметана або йогурт: Кисломолочні продукти містять молочну кислоту, яка може допомогти зняти фарбу з волосся. Нанесіть сметану або йогурт на волосся, одягніть шапочку для душу і залиште на 30 хвилин. Потім вимийте волосся шампунем.

Важливо!

Ці методи зняття фарби можуть діяти поступово, тому не очікуйте миттєвого результату.

Якщо у вас темне волосся, зняття фарби може бути складніше. В такому випадку рекомендується звернутися до професіонала.

Перед використанням будь-якого нового методу на невеликій ділянці волосся, щоб переконатися, що він не викликає алергічної реакції.

Будьте обережні при нанесенні сумішей на волосся, щоб не забруднити одяг.

Нагадаємо, ми вже писали, як відростити довге та здорове волосся.

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