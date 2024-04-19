Як змити фарбу з волосся вдома: три дієвих методи
Втомилися від штучного кольору волосся і мрієте повернути його до природного відтінку? Не поспішайте бігти до перукаря! Існує безліч домашніх методів, які допоможуть вам зняти фарбу з волосся, не завдаючи їм шкоди. Про це пише Главред.
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Масляні обгортання:
- Оливкова або кокосова олія: Ці олії багаті поживними речовинами, які не тільки допоможуть зняти фарбу, але й зволожать ваше волосся. Нанесіть олію на все волосся, одягніть шапочку для душу і залиште на кілька годин, а краще на ніч. Вранці ретельно вимийте волосся шампунем.
- Мед: Мед володіє природними відбілюючими властивостями, які допоможуть освітлити ваше волосся. Змішайте мед з оливковою олією в пропорції 1:1, нанесіть на волосся і залиште на кілька годин. Потім вимийте волосся шампунем.
Маски з вітаміном C:
Вітамін C - це потужний антиоксидант, який може допомогти зруйнувати молекули фарби.
- З порошку вітаміну C: Розчиніть 1 столову ложку порошку вітаміну C в 2 склянках теплої води. Додайте сік 1 лимона і 1 столову ложку оливкової олії. Нанесіть суміш на волосся і залиште на 30 хвилин. Потім вимийте волосся шампунем.
- З таблеток вітаміну C: Розітріть 2-3 таблетки вітаміну C в порошок і додайте до свого звичного шампуню. Вимийте волосся як зазвичай.
Кисломолочні продукти:
- Сметана або йогурт: Кисломолочні продукти містять молочну кислоту, яка може допомогти зняти фарбу з волосся. Нанесіть сметану або йогурт на волосся, одягніть шапочку для душу і залиште на 30 хвилин. Потім вимийте волосся шампунем.
Важливо!
- Ці методи зняття фарби можуть діяти поступово, тому не очікуйте миттєвого результату.
- Якщо у вас темне волосся, зняття фарби може бути складніше. В такому випадку рекомендується звернутися до професіонала.
- Перед використанням будь-якого нового методу на невеликій ділянці волосся, щоб переконатися, що він не викликає алергічної реакції.
- Будьте обережні при нанесенні сумішей на волосся, щоб не забруднити одяг.
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