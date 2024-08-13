Як сіяти кріп у відкритий грунт у серпні

Серпень - не привід прощатися зі свіжою зеленню. Ви ще маєте час посіяти кріп і отримати гарний урожай. Про це пише prostoway.

Пробудження насіння

Насіння кропу важко проростає через вміст ефірних олій. Потрібне попереднє замочування. Нагрійте воду до 50°C, залийте нею насіння в термосі і залиште на півгодини.

Локація

Для успішного вирощування кропу обирайте добре освітлену, сонячну ділянку.

Земля

Ґрунт має бути поживним. Перед посівом його слід зволожити та розпушити.

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Техніка посів

Висівайте кріп у вологу землю на глибину 3 см. Після засипання насіння землею, полийте. Для отримання зеленої маси рекомендується густий посів.

Догляд

Кріп не терпить застою води, тому поливайте помірно, уникаючи утворення калюж.

Добриво

У серпні найкраще підживити кріп розчином коров'яку або сечовини.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна садити кріп по всьому городу.

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