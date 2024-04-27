Чи можна садити кріп по всьому городу: як це вплине на інші рослини
Кріп – це не лише популярна спеція, що використовується для приготування їжі, консервування та маринадів, але й корисна рослина, яка може значно поліпшити стан вашого городу.
Зрощуючи кріп на своєму городі, ви не лише отримаєте смачну та корисну спецію, але й значно покращите стан ґрунту та захистите інші рослини від шкідників та хвороб, пише prostoway.com.
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Ось декілька причин, чому не варто боятися, якщо кріп розростається по всій ділянці:
- Збагачення ґрунту: Коріння кропу, перегниваючи в землі, роблять ґрунт більш пухким, насиченим мікроелементами та поживними речовинами, що сприятливо впливає на ріст інших рослин.
- Захист від шкідників: Кріп відлякує багатьох шкідників, таких як листоблошки, золотиста картопляна нематода, метелик білявка та інші гусениці.
- Боротьба з хворобами: Кріп допомагає уберегти інші рослини від таких захворювань, як кила капусти, пероноспороз огірків, фітофтора та кладоспоріоз помідорів.
- Покращення смаку овочів: Сусідство з кропом робить смак овочів більш насиченим та ароматним.
З якими рослинами кріп "дружить":
- Картопля: Кріп відганяє золотисту картопляну нематоду.
- Редька та капуста: Кріп захищає від кили.
- Огірки: Кріп забезпечує захист від пероноспорозу.
- Помідори: Кріп допомагає уберегти від фітофтори та кладоспоріозу.
- Капуста: Кріп відлякує метелика білявку та інших гусениць.
- Помідори, цибуля, часник, буряк, суниця, смородина, бобові: Кріп добре уживається з цими рослинами.
Важливо:
- Кріп не рекомендується садити біля моркви, селери та інших представників сімейства Окружкових.
- Для максимального ефекту відлякування шкідників та хвороб кріп рекомендується вирощувати протягом декількох років.
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