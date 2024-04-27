Чи можна садити кріп по всьому городу: як це вплине на інші рослини

Навіщо кріп висаджують по всьому городу

Кріп – це не лише популярна спеція, що використовується для приготування їжі, консервування та маринадів, але й корисна рослина, яка може значно поліпшити стан вашого городу.

Зрощуючи кріп на своєму городі, ви не лише отримаєте смачну та корисну спецію, але й значно покращите стан ґрунту та захистите інші рослини від шкідників та хвороб, пише prostoway.com.

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Ось декілька причин, чому не варто боятися, якщо кріп розростається по всій ділянці:

Збагачення ґрунту: Коріння кропу, перегниваючи в землі, роблять ґрунт більш пухким, насиченим мікроелементами та поживними речовинами, що сприятливо впливає на ріст інших рослин.

Коріння кропу, перегниваючи в землі, роблять ґрунт більш пухким, насиченим мікроелементами та поживними речовинами, що сприятливо впливає на ріст інших рослин. Захист від шкідників: Кріп відлякує багатьох шкідників, таких як листоблошки, золотиста картопляна нематода, метелик білявка та інші гусениці.

Кріп відлякує багатьох шкідників, таких як листоблошки, золотиста картопляна нематода, метелик білявка та інші гусениці. Боротьба з хворобами: Кріп допомагає уберегти інші рослини від таких захворювань, як кила капусти, пероноспороз огірків, фітофтора та кладоспоріоз помідорів.

Кріп допомагає уберегти інші рослини від таких захворювань, як кила капусти, пероноспороз огірків, фітофтора та кладоспоріоз помідорів. Покращення смаку овочів: Сусідство з кропом робить смак овочів більш насиченим та ароматним.

З якими рослинами кріп "дружить":

Картопля: Кріп відганяє золотисту картопляну нематоду.

Кріп відганяє золотисту картопляну нематоду. Редька та капуста: Кріп захищає від кили.

Кріп захищає від кили. Огірки: Кріп забезпечує захист від пероноспорозу.

Кріп забезпечує захист від пероноспорозу. Помідори: Кріп допомагає уберегти від фітофтори та кладоспоріозу.

Кріп допомагає уберегти від фітофтори та кладоспоріозу. Капуста: Кріп відлякує метелика білявку та інших гусениць.

Кріп відлякує метелика білявку та інших гусениць. Помідори, цибуля, часник, буряк, суниця, смородина, бобові: Кріп добре уживається з цими рослинами.

Важливо:

Кріп не рекомендується садити біля моркви, селери та інших представників сімейства Окружкових.

Для максимального ефекту відлякування шкідників та хвороб кріп рекомендується вирощувати протягом декількох років.

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