русский
Лайфхаки

Чи можна садити кріп по всьому городу: як це вплине на інші рослини

Ігор Романько

Навіщо кріп висаджують по всьому городу
Навіщо кріп висаджують по всьому городу. Джерело: dsnews.ua

Кріп – це не лише популярна спеція, що використовується для приготування їжі, консервування та маринадів, але й корисна рослина, яка може значно поліпшити стан вашого городу.

Зрощуючи кріп на своєму городі, ви не лише отримаєте смачну та корисну спецію, але й значно покращите стан ґрунту та захистите інші рослини від шкідників та хвороб, пише prostoway.com.

Також читайте: Експерти назвали вісім гуманних способів позбутися від слимаків і равликів в саду навесні

Ось декілька причин, чому не варто боятися, якщо кріп розростається по всій ділянці:

  • Збагачення ґрунту: Коріння кропу, перегниваючи в землі, роблять ґрунт більш пухким, насиченим мікроелементами та поживними речовинами, що сприятливо впливає на ріст інших рослин.
  • Захист від шкідників: Кріп відлякує багатьох шкідників, таких як листоблошки, золотиста картопляна нематода, метелик білявка та інші гусениці.
  • Боротьба з хворобами: Кріп допомагає уберегти інші рослини від таких захворювань, як кила капусти, пероноспороз огірків, фітофтора та кладоспоріоз помідорів.
  • Покращення смаку овочів: Сусідство з кропом робить смак овочів більш насиченим та ароматним.

З якими рослинами кріп "дружить":

  • Картопля: Кріп відганяє золотисту картопляну нематоду.
  • Редька та капуста: Кріп захищає від кили.
  • Огірки: Кріп забезпечує захист від пероноспорозу.
  • Помідори: Кріп допомагає уберегти від фітофтори та кладоспоріозу.
  • Капуста: Кріп відлякує метелика білявку та інших гусениць.
  • Помідори, цибуля, часник, буряк, суниця, смородина, бобові: Кріп добре уживається з цими рослинами.

Важливо:

  • Кріп не рекомендується садити біля моркви, селери та інших представників сімейства Окружкових.
  • Для максимального ефекту відлякування шкідників та хвороб кріп рекомендується вирощувати протягом декількох років.

Нагадаємо, експерти сказали, коли починати обприскувати дерева від шкідників.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

ЛайфхакиЛайфхаки сад-город