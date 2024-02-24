Як зекономити місце в шафі під час складання зимових речей: корисний лайфхак від господинь

Час почати весняне прибирання теплої зимової одягу, але його буває досить важко згорнути і зберігати через великий об'єм.

Великі речі, такі як ковдри, постільна білизна та в'язані светри, можна компактно ущільнити. Для цього знадобляться поліетиленові чорні мішки для сміття, бо вони міцніші, та пилосос. З цим може допомогти порада з використанням пилососа, яку надав користувач дієвих порад Instructables.

Потрібно покласти речі в пакет, закрити відкритий край рукою, зробивши отвір для наконечника пилососа. Вставте трубку приладу і висмоктуйте повітря, поки пакет перестане зменшуватись. Для кращого ефекту варто зняти насадки з наконечника. Як тільки пакет стиснеться, швидко зав'яжіть його.

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Головне пересвідчитись, що пакет не має отворів і кільце руки досить щільне. Крім того, варто спрямовувати всмоктування саме навпроти речей всередині.

Коли потрібно буде дістати речі, просто розв'яжіть пакет. Таким чином, ви зможете зручно упакувати об'ємні речі та заощадити місце до наступного сезону.

Нагадаємо, ми вже писали, як зберігати речі, якщо немає шафи.

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