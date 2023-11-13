Як зберігати речі, якщо немає шафи: прості поради

Як зберігати речі, якщо немає шафи

UAportal підготував декілька лайфхаків, які допоможуть організувати простір для зберігання речей. Вам знадобляться лише контейнери, гачки та полички.

Ящики та контейнери

Різні типи ящиків та контейнерів можуть допомогти зберігати різні речі – від одягу до аксесуарів. Їх можна розмістити під ліжком, на стелажах або підвіконні. Вони займають небагато місця та вміщають достатню кількість речей.

Читайте також: Топ-6 методів розтягнути одяг, який сів після прання

Полички

Полички можна встановити на стіну для зберігання книжок, одягу або декору. Вони допоможуть створити додатковий простір для зберігання.

Гачки

Гачки можна встановити на стіні для зберігання верхнього одягу, сумок, ременів або інших аксесуарів. Також вони чудово підійдуть для ванної кімнати.

Вакуумні пакети

Вакуумні пакети чудово підходять для ефективного зберігання сезонного одягу чи постільної білизни, зменшуючи їх розмір за рахунок вакууму. Можна зберігати під ліжком чи на верхніх поличках.

Нагадаємо, стиліст дала рекомендації жінкам щодо актуальності їх одягу. Які речі потрібно прибрати з вашого гардероба, щоб виглядати стильно.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!