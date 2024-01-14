Як заощадити електроенергію: відповідь експерта

В умовах збільшення тарифів на електроенергію та підвищеної уваги до екологічних аспектів життя, експерт з енергетики Юлія Устенко ділиться цінними порадами щодо свідомого використання електроенергії. У результаті ви зможете заощаджувати електроенергію, не жертвуючи при цьому комфортом.

Про це вона розповіла виданню "Вікна". Важливо свідомо споживати електроенергію.

У більшості багатоквартирних будинків загальні коридори освітлюються цілодобово. Юлія Устенко рекомендує домовитися з сусідами та встановити сенсори руху, які активуватимуть світло тільки при необхідності.

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Ще однією областю, де можна ефективно зменшити споживання енергії, є ліфти. Зокрема, обираючи сходи замість ліфта, можна зменшити навантаження на енергосистему та попіклуватися про своє здоров'я.

У квартирі енергозатратною зоною є кухня. Тому важливо розподіляти використання електроприладів. Важливо менше користуватися електроприладами в ранковий та вечірній піки навантаження на енергосистему. Також можна увімкнути прилади не одночасно, а послідовно. Використання електрочайника з необхідною кількістю води замість повного, та підігрівання їжі на газовій плиті замість мікрохвильовки значно заощадить світло.

Також Юлія Устенко підкреслює, що регулярне розморожування холодильника може допомогти зменшити споживання електроенергії.

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