Як зробити свого собаку слухнянішим: поради від кінолога

Дресирування собаки - це набагато більше, ніж навчання базових команд. Це процес створення взаєморозуміння, встановлення границь та побудови міцних відносин.

Кінолог та власник школи дресирування Адам Спайві розкрив ефективні методики виховання собак, які базуються на позитивному підході. За його словами, ці техніки демонструють швидкі результати та допомагають скорегувати небажану поведінку як вдома, так і під час прогулянок. Про це пише Express.

"Забезпечте собаці правильні тренування. Вашому улюбленцю необхідно поєднання інтелектуальних та фізичних вправ, а не просто звичайний біг", - підкреслює фахівець.

Спайві наголошує на важливості навчання собаки заспокоюватися після активності. Він радить направляти тварину до її спального місця одразу після тренувань чи енергійних прогулянок.

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"Багато собак не вміють самостійно переключатися на спокійний режим і продовжують перебувати в стані збудження. Це провокує розвиток тривожності. Коли тварина не може розслабитися, у неї формуються проблемні звички: безперервний гавкіт, деструктивна поведінка або страх самотності", - пояснює експерт.

Несподіваною, але дієвою рекомендацією є використання повідця в домашніх умовах. Це допомагає контролювати небажані дії собаки, зокрема "привласнення" господарських речей.

"Багато власників втрачають контроль над поведінкою собаки вдома. Їм дозволяється забирати речі, ухилятися від команд, стрибати на відвідувачів та інше. Застосовуйте повідець у будинку, доки ваш пес не засвоїть правила поведінки", - радить кінолог.

Спайві пропонує метод, який навчить собаку не випрошувати їжу під час трапези господарів. Він рекомендує відправляти тварину на її місце під час будь-якого прийому їжі - від легкого перекусу до повноцінного обіду.

"Це виховає у вашого улюбленця шанобливе ставлення до їжі та навчить його належно поводитися в подібних ситуаціях. Це надзвичайно корисна навичка", - зазначає дресувальник.

Експерт застерігає від неправильного використання ласки як винагороди за небажану поведінку.

"Якщо собака підстрибує, а ви її гладите, вона сприймає це як схвалення і повторюватиме дію. Те саме стосується скавчання - погладжуючи собаку в цей момент, ви закріплюєте небажану поведінку. Виявляйте ласку лише тоді, коли тварина виконує те, що ви від неї очікуєте", - підсумовує Спайві.

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