Як зробити корисні заготовки для обліпихового чаю на зиму: простий рецепт

Як зробити заготовки з обліпихи для заварювання чаю

Обліпиха – це справжній скарб вітамінів, і використання її для приготування чаю – чудовий спосіб отримати корисні речовини. А щоб не витрачати багато часу на приготування, зробіть заготовки завчасно

Видання TheLime пропонує три прості способи зробити заготівлю для вітамінного чаю з обліпихи. Такі заготовки можуть стати відмінною основою для вітамінного чаю. Заморожені ягоди зберігають корисні властивості, а використання їх у чаї додасть напою освіжаючий смак та вигідні властивості обліпихи.

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Перший спосіб: Обліпихові кубики льоду

Промийте ягоди обліпихи та викладіть їх в блендер, додаючи кілька ложок цукру за смаком. Роздрібніть ягоди в блендері. Процідіть отриману масу через сито, щоб позбавитися від кісточок та шкірки. Розлейте отриману обліпихову масу у форми для льоду і помістіть у морозильник. Заморожені кубики обліпихи можна використовувати для чаю, додаючи до них апельсин та натертий корінь імбиру.

Другий спосіб: Обліпиховий лфд із кісточками

Подрібніть ягоди обліпихи в блендері, не проціджуючи, залиште кісточки та шкірку. Розкладіть отриману масу у форми для льоду та помістіть у морозильник.

Третій спосіб: Заморожені ягоди цілком

Промийте ягоди обліпихи і заморозьте їх цілими, використовуючи звичайний поліетиленовий пакет або пакет-слайдер.

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