Як зробити подушки та покривала білосніжними без прання: господині поділились корисним лайфхаком
З настанням теплих днів багато хто стикається з проблемою чистки постільної білизни, адже не все поміщається в пральну машину, а й сохне воно довго. На щастя, існує простий та ефективний метод, який допоможе вам освіжити та очистити подушки й ковдри без прання.
Як зазначає видання Ehrgeѕѕ.co.uk, сонячне світло – це чудовий "природний дезинфектор", який не лише вбиває мікроби та бактерії, але й відбілює постільну білизну.
Як використовувати сонце для чистки:
- Розвісьте ковдри та подушки на мотузці якомога рівніше, щоб кожна частина тканини отримувала прямі сонячні промені.
- Залиште білизну на сонці протягом 2-3 годин. Для кращого ефекту можна повторити процедуру наступного дня.
- Важливо не перетримувати білизну на сонці протягом декількох днів поспіль, адже це може призвести до її пошкодження.
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Додаткові методи:
- Перекис водню: Цей засіб ефективно бореться з плямами на подушках та ковдрах. Нанесіть перекис водню на пляму, залиште на деякий час, а потім змийте.
- Тепла вода з лимонним соком: Змішайте теплу воду з лимонним соком у пропорції 2:1. Нанесіть розчин на пляму на 15 хвилин, а потім протріть мокрою тканиною.
- Сода: Змочіть пляму теплою водою, посипте содою, а потім протріть мокрою щіткою.
Пам'ятайте:
- Стирати ковдри рекомендується двічі на рік.
- Подушки слід міняти на нові кожні 2-3 роки.
- Пухові ковдри рекомендується міняти кожні 5 років.
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