Як зробити дешевий ароматизатор для дому із підручних засобів: простий лайфхак

Як зробити ароматизатор для дому з ефірної олії на воді

Хто не любить, коли вдома приємно пахне? Аромадифузори з цим завданням справляються чудово, але якісні моделі можуть коштувати недешево.

На сайті noviydoctor поділились рецептом простого аромадифузора-спрею, який ви зможете зробити власноруч за лічені хвилини. Створіть у своєму домі затишну атмосферу з ароматом, який вам подобається!

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Інгредієнти:

6 ложок дистильованої або звичайної води

10 крапель ефірної олії (або суміші олій) на ваш вибір

2 столові ложки емульгатора (гамамелісу, медичного спирту або горілки)

Приготування:

У скляну пляшку з розпилювачем додайте дистильовану воду. Додайте емульгатор. Додайте ефірну олію (або суміші олій). Закрийте пляшку, ретельно струсіть. Ваш аромадифузор готовий!

Як використовувати:

Розпорошуйте спрей в кімнаті для створення приємного аромату.

Бризкайте на штори, оббивку меблів, килимки.

Використовуйте для ароматизації одягу та речей в шафі.

Переваги аромадифузора своїми руками:

Простота: зробити спрей дуже легко, з цим завданням впорається кожен.

зробити спрей дуже легко, з цим завданням впорається кожен. Економія: інгредієнти для спрею коштують значно дешевше, ніж готовий аромадифузор.

інгредієнти для спрею коштують значно дешевше, ніж готовий аромадифузор. Натуральність: ви можете використовувати будь-які ефірні олії, які вам подобаються, і бути впевнені, що в складі аромадифузора немає шкідливих хімічних речовин.

ви можете використовувати будь-які ефірні олії, які вам подобаються, і бути впевнені, що в складі аромадифузора немає шкідливих хімічних речовин. Універсальність: спрей можна використовувати не тільки для ароматизації повітря, але й для ароматизації одягу, речей, постільної білизни.

Порада:

Для більш стійкого аромату можна додати в спрей 1-2 чайні ложки гліцерину.

Зберігайте спрей в темному прохолодному місці.

Не використовуйте спрей на відкритих ранах або слизових оболонках.

Нагадаємо, науковці відтворили "аромат вічності", які використовували для муміфікації трупів 3500 років тому.

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