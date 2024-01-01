Як скинути зайву вагу за місяць: Дієтологи розкрили секрети програми схуднення після свят

Після Нового року багато хто ставить перед собою мету схуднути. Хоча це може здатися амбітним завданням, при правильному підході його цілком можна досягти.

Фахівці з дієтології та фітнесу рекомендують дотримуватися певних порад, щоб схуднути за місяць. Ці поради допоможуть вам схуднути за місяць у здоровий і стійкий спосіб. Однак важливо пам'ятати, що результати схуднення можуть відрізнятися в залежності від індивідуальних факторів, таких як вік, стать, початкова вага та рівень фізичної активності.

Читайте також: Три варіанти смачної вечері, які допоможуть схуднути

Збільште споживання білка. Білок є важливим макроелементом, який сприяє насиченню і сприяє збереженню м'язової маси під час схуднення. Намагайтеся включати в кожен прийом їжі нежирні джерела білка, такі як курка, риба, тофу та бобові.

Білок є важливим макроелементом, який сприяє насиченню і сприяє збереженню м'язової маси під час схуднення. Намагайтеся включати в кожен прийом їжі нежирні джерела білка, такі як курка, риба, тофу та бобові. Притримуйтеся збалансованої дієти, багатої клітковиною. Клітковина сприяє насиченню, контролює рівень цукру в крові та сприяє здоров'ю травної системи. Дослідження показують, що дієта, багата клітковиною, може сприяти зниженню ваги і поліпшенню загального стану обміну речовин.

Пити достатньо води. Вода необхідна для нормального функціонування організму та може зіграти роль у втраті ваги. Дослідження показують, що вживання води перед їжею може знизити споживання калорій, сприяючи схудненню. Пийте щонайменше вісім склянок води на день.

Вода необхідна для нормального функціонування організму та може зіграти роль у втраті ваги. Дослідження показують, що вживання води перед їжею може знизити споживання калорій, сприяючи схудненню. Пийте щонайменше вісім склянок води на день. Займайтеся регулярною фізичною активністю. Фізична активність є важливим компонентом будь-якої програми схуднення. Вона допомагає спалювати калорії, підвищувати метаболізм і зміцнювати м'язи. Намагайтеся принаймні 30 хвилин аеробних вправ середньої інтенсивності п'ять днів на тиждень. Крім того, займайтеся силовими вправами принаймні двічі на тиждень, щоб наростити м'язову масу.

Впроваджуйте високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT). HIIT – це тип тренування, який чергує короткі періоди інтенсивної активності з короткими періодами відпочинку. Дослідження показують, що HIIT може бути дуже ефективним для зниження ваги, оскільки допомагає спалювати калорії як під час, так і після тренування.

HIIT – це тип тренування, який чергує короткі періоди інтенсивної активності з короткими періодами відпочинку. Дослідження показують, що HIIT може бути дуже ефективним для зниження ваги, оскільки допомагає спалювати калорії як під час, так і після тренування. Практикуйте усвідомлене харчування. Уважне харчування передбачає увагу до вибору продуктів харчування, насолоду кожним шматочком і розпізнавання сигналів голоду і ситості. Дослідження показують, що практика уважності під час їжі може сприяти зниженню ваги за рахунок зменшення переїдання і сприяння більш здоровому ставленню до їжі.

Забезпечте собі достатній сон. Нестача сну може призвести до збільшення ваги і посилити тягу до висококалорійної їжі. Встановіть постійний графік сну, прагнучи спати сім і більше годин щоночі.

Нестача сну може призвести до збільшення ваги і посилити тягу до висококалорійної їжі. Встановіть постійний графік сну, прагнучи спати сім і більше годин щоночі. Плануйте і готуйте їжу заздалегідь. Планування і приготування їжі заздалегідь може допомогти вам уникнути імпульсивних виборів нездорової їжі. Дослідження показують, що люди, які планують своє харчування, частіше роблять вибір поживних речовин і підтримують здорову вагу.

Планування і приготування їжі заздалегідь може допомогти вам уникнути імпульсивних виборів нездорової їжі. Дослідження показують, що люди, які планують своє харчування, частіше роблять вибір поживних речовин і підтримують здорову вагу. Обмежте доданий цукор та оброблені продукти. Доданий цукор і оброблені продукти є висококалорійними і містять мало поживних речовин. Вони можуть призвести до збільшення ваги і підвищеного ризику захворювань, пов'язаних з ожирінням. Обмежте споживання доданого цукру і оброблених продуктів, вибираючи цілі продукти, багаті поживними речовинами.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко схуднути.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!