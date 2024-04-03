Як скинути зайву вагу без спорту: названо 10 продуктів, які пришвидшують метаболізм

Літо вже на носі, а це значить, пора подбати про свою фігуру. Швидке та безпечне схуднення можливе за допомогою збалансованого харчування, яке включає продукти, що насичують організм корисними речовинами та сприяють спалюванню жиру.

Здорове харчування та активний спосіб життя допоможуть вам не лише схуднути, але й покращити загальне самопочуття. Чим довше ви тримаєте себе в рамках здорового харчування, тим легще вам буде дотримуватись цієї звички протягом життя. Про це пише ТСН.

Ось 10 продуктів, які допоможуть вам досягти бажаного результату:

Жирна риба: лосось, скумбрія, хек, оселедець, тріска, камбала. Ці продукти багаті на поліненасичені жирні кислоти омега-3 і омега-6, які пришвидшують метаболізм. Гречка: лідер серед продуктів для схуднення завдяки багатому вмісту вітамінів та мінералів. Вівсянка: містить вітаміни групи B, E, цинк, фосфор, калій, залізо, магній, натрій, йод, марганець і селен. Цей комплекс сприяє безпечному та стійкому схудненню. Яйця: легко засвоюються організмом, покращують мозкову активність, зір, та допомагають контролювати вагу. Нежирний йогурт: поліпшує мікрофлору кишківника та сприяє травленню. Капуста: насичує організм вітамінами A, B, E, C, калієм, міддю, фосфором. Її можна вживати як сирою, так і тушкованою. Авокадо: багатий на вітаміни, мінерали та ненасичені жири. Яблука: ідеально підходять для розвантажувальних днів, завдяки високому вмісту мінералів та вітамінів. Грейпфрути: пришвидшують метаболізм та виводять з організму шлаки. Волоські горіхи: містять поліненасичені жирні кислоти, які сприяють схудненню та покращують самопочуття.

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Для швидкого схуднення:

Дотримуйтесь збалансованого харчування з гречкою як основою.

Поєднуйте гречку з сирими овочами у вигляді салатів.

Використовуйте соєвий соус як заправку до салатів.

Додайте до раціону кисломолочний сир, ячмінь, мигдаль, зелені листові салати, перець, груші, чорний шоколад і зелений чай.

Нагадаємо, ми вже писали про 5 лайфхаків для швидкого схуднення.

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