Як самостійно виростити чайний гриб: покрокова інструкція

Чайний гриб (також відомий як комбуча, японський гриб, медузоміцет) - це симбіотична колонія оцтовокислих бактерій і дріжджів, що утворює плівку на поверхні солодкого чаю.

Комбучу можна легко приготувати вдома, використовуючи лише кілька простих інгредієнтів, пише Don't Waste the Crumbs.

Комбуча – це ферментований солодкий чай, який містить корисні бактерії і вітаміни. Він відомий своїми корисними властивостями для здоров’я кишечника та загального благополуччя організму.

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Інгредієнти:

Вода (найкраще використовувати відфільтровану воду)

Чиста скляна літрова банка

Листовий чай або чайні пакетики

SCOBY (симбіотична культура бактерій і дріжджів)

Чашка чайного гриба

Процес приготування комбучі:

Заваріть чай. Наповніть середню каструлю водою і доведіть її до кипіння. Додайте листовий чай або чайні пакетики у скляну банку і залийте кип’ятком. Дайте чаю настоятися принаймні дві години.

Підготуйте SCOBY. Коли чай охолоне, додайте до нього цукор і ретельно перемішайте, доки він не розчиниться. Потім додайте SCOBY та чашку чайного гриба з попередньої партії.

Дайте відпочити. Залиште скляну банку з чайним грибом в теплому місці на кухні, подалі від прямих сонячних променів. Чекайте протягом 4 днів, періодично перевіряючи готовність комбучі.

Перевірка готовності. Переконайтеся, що рівень рН комбучі становить 4,6 або нижче. Дегустуйте чайний напій, щоб переконатися, що смак відповідає вашим уподобанням.

Повторення процесу. Коли комбуча готова, ви можете розділити SCOBY та чайний гриб для приготування наступної партії. Просто повторіть вищезазначені кроки з новою порцією чаю.

Після цього ви зможете насолоджуватися своєю домашньою комбучею, насиченою корисними бактеріями та приємним смаком.

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