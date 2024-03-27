Як розділити розсаду, щоб не пошкодити коріння: простий лайфхак
Весна – гарячий час для городників. Ми садимо насіння, розсаджуємо сіянці, пікіруємо... Останнє може здатися складним завданням, якщо коріння розсади переплелися між собою. Не хвилюйтесь!
У виданні theLime поділиться з вами двома простими способами пікірування, які допоможуть вам розсадити ваші рослини без проблем.
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Пікірування – це делікатний процес, тому важливо діяти акуратно, щоб не пошкодити коріння розсади. Після пікірування дайте рослинам час на адаптацію.
Чому важливо пікірувати розсаду?
- Розмір майбутніх рослин багато в чому залежить від того, в якому контейнері вони ростуть.
- Якщо не пікірувати та не проріджувати сіянці, вони будуть маленькими та слабкими.
- Без проріджування та поділу розсади овочів урожай буде низьким.
Коли пікірувати розсаду?
Сигналом для пікірування є наявність 2-3 справжніх листків.
Два способи пікірування розсади з переплетеним корінням:
1. "Сухий" спосіб:
- За кілька днів до пікірування припиніть полив, щоб ґрунт підсох.
- "Помасажуйте" стінки ємності, щоб розпушити ґрунт.
- Обережно вийміть розсаду з ємності.
- Поставте пучок сіянців у склянку з водою кімнатної температури.
- Акуратно діставайте сіянці по одному і розсаджуйте у нові ємності.
2. "Мокрий" спосіб:
- Підготуйте відро з теплою водою.
- Витягніть рослини з контейнера разом із кореневою грудкою.
- Занурте сіянці у воду на 5-10 хвилин.
- Акуратно струсіть рослини, щоб ґрунт зійшов, а коріння розплуталося.
- Розсадіть сіянці у нові ємності.
Який спосіб вибрати?
Обидва способи пікірування розсади з переплетеним корінням є ефективними. Вибір залежить від ваших особистих вподобань.
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