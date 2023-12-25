Як розрахувати кількість алкоголю на святковий стіл: поради експерта

Новорічні свята - це час зустрічей з друзями та родиною, а також святкового столу, на якому неодмінно присутній алкоголь. Щоб вдало організувати гуляння, важливо правильно розрахувати кількість спиртного на кожну людину.

Про це пише РБК "Україна"

Як це зробити

Насамперед, потрібно визначитися з тим, які напої будуть на столі. Якщо ви хочете запропонувати гостям широкий вибір, то варто врахувати, що міцний алкоголь п'ється повільніше, ніж вино або ігристе. Тому, якщо ви плануєте 5-годинне гуляння, вам знадобиться:

1 л міцного алкоголю на 2-3 особи

750 мл ігристого на 2-3 особи

750 мл вина на 1 особу

Не забудьте про аперитив

Також не варто забувати про так званий welcome-drink - аперитив до початку свята. Тут стандартна норма - 150-250 мл білого або ігристого вина на 1 особу.

Врахуйте запити гостей

Звичайно, ці розрахунки є лише орієнтовними. Кількість алкоголю, яку вип'є людина, залежить від її віку, статі, темпераменту та інших факторів. Тому краще заздалегідь дізнатися про улюблені напої ваших гостей.

Не забувайте про безалкогольний алкоголь

Серед гостей можуть бути вагітні, прихильники здорового способу життя, водії чи люди, які вживають ліки. Тому подбайте, щоб на столі було безалкогольне пиво або вино.

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Не забувайте про воду

Не менш важливою є наявність достатньої кількості мінеральної води. Вона сприяє нормальному травленню та запобігає зневодненню. На те ж 5-годинне гуляння слід брати 1,5 л пляшку мінеральної води на людину.

Не забувайте про закуски

Звичайно, алкоголь потрібно закушувати. Для цього підійдуть як легкі, так і ситні закуски. Варто пам'ятати, що жирні страви сповільнюють всмоктування алкоголю, а овочі та фрукти, навпаки, прискорюють його.

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