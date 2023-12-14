Помірне споживання корисне: 5 цікавих фактів про червоне вино

Червоне вино має багату історію, що сягає 6-го тисячоліття до нашої ери. Грузини були першопрохідцями, які виготовляли вино з виноградного соку і дозволяли йому витримуватися під землею в глиняних амфорах. Сьогодні дослідники вивчають світ вина, роблячи цікаві відкриття, якими ми можемо насолоджуватися. UAportal розповідає п'ять захоплюючих фактів про червоне вино.

1. Помірне споживання для гарного самопочуття

Дивно, але помірне споживання вина насправді корисне. Дослідження показують, що антиоксиданти, які містяться в червоному вині, можуть допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань і діабету 2 типу. Однак важливо пам'ятати, що надмірне споживання може призвести до негативних наслідків для здоров'я. Тому не забувайте пити в міру.

2. Багатство поліфенолів

У червоному вині міститься незліченна кількість поліфенолів, серед яких дубильні речовини, кольорові пігменти, винні аромати та близько 5 000 інших органічних сполук, що займають основне місце. Ці сполуки, які також містяться в зеленому чаї та чорному шоколаді, пов'язані зі зниженням рівня холестеринових відкладень у кровоносних судинах, що сприяє здоров'ю серця та довголіттю.

3. Різноманітність червоних вин

Деякі сорти мають вищий вміст поживних речовин, ніж інші. Наприклад, Каберне Совіньйон вміщає більшу кількість танінів, ніж Піно Нуар, тоді як Таннат, Пті Сіра і Сагрантіно очолюють чарти за багатим вмістом поліфенолів.

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Обираючи вино, віддавайте перевагу червоним сухим винам, а не солодким, червоним слабоалкогольним винам (нижче 13% ABV), а не кріпленим винам, і купуйте вина з вищим вмістом таніну для отримання додаткових переваг для здоров'я.

4. Сутність кольору

Яскраві відтінки червоного вина зобов'язані своїм походженням рослинному пігменту, відомому як антоціан. Цей пігмент отримують зі шкірки червоного винограду, і він допомагає створити прекрасну кольорову композицію, яку ми так цінуємо.

5. Дозрівання

Коли червоні вина дозрівають, їх колір поступово вицвітає і стає світлішим. Витримані вина втрачають інтенсивність і стають більш прозорими.

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