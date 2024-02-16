Як розправити наповнювач у пуховику: лайфхак з феном
Як розправити наповнювач у пуховику: лайфхак з феном
Пуховики – це практичний та зручний одяг, який рятує від холоду взимку. Проте, після численних прань пух збивається, втрачаючи свою пухнастість, а куртка – колишній вигляд. Не поспішайте викидати улюблений пуховик! Його можна легко відновити в домашніх умовах.
Про це пише Телеграф.
Попередня підготовка:
- Переконайтеся, що пуховик чистий та повністю сухий.
- Розкладіть його на стійкій плоскій поверхні.
Використання фену:
- Просуньте фен у рукав пуховика та увімкніть режим холодного або теплого повітря. Не використовуйте гаряче повітря, щоб не пошкодити тканину!
- Обдуваючи пуховик, акуратно постукуйте по стьобаних ділянках неабразивною паличкою. Це допоможе розподілити пух та відновити об'єм куртки.
- Продовжуйте обробку, поки пуховик не розпушиться й не набуде первісного вигляду.
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- Важливі поради:
- Працюйте фєном плавно, без різких рухів.
- Не використовуйте занадто велику силу при натисканні на паличку.
- Якщо пуховик сильно збився,рекомендується здати його в хімчистку.
Завдяки цим простим порадам ви зможете повернути пуховику первісний вигляд й знову насолоджуватися теплом та комфортом у холодну пору року.
Нагадаємо, ми вже писали, як обрати ідеальний пуховик.
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