Як розправити наповнювач у пуховику: лайфхак з феном

Пуховики – це практичний та зручний одяг, який рятує від холоду взимку. Проте, після численних прань пух збивається, втрачаючи свою пухнастість, а куртка – колишній вигляд. Не поспішайте викидати улюблений пуховик! Його можна легко відновити в домашніх умовах.

Про це пише Телеграф.

Попередня підготовка:

Переконайтеся, що пуховик чистий та повністю сухий.

Розкладіть його на стійкій плоскій поверхні.

Використання фену:

Просуньте фен у рукав пуховика та увімкніть режим холодного або теплого повітря. Не використовуйте гаряче повітря, щоб не пошкодити тканину!

Обдуваючи пуховик, акуратно постукуйте по стьобаних ділянках неабразивною паличкою. Це допоможе розподілити пух та відновити об'єм куртки.

Продовжуйте обробку, поки пуховик не розпушиться й не набуде первісного вигляду.

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Важливі поради:

Працюйте фєном плавно, без різких рухів.

Не використовуйте занадто велику силу при натисканні на паличку.

Якщо пуховик сильно збився,рекомендується здати його в хімчистку.

Завдяки цим простим порадам ви зможете повернути пуховику первісний вигляд й знову насолоджуватися теплом та комфортом у холодну пору року.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати ідеальний пуховик.

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