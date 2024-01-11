Дизайнер розкрив секрет, як правильно вибрати ідеальний пуховик (фото)

Зима - це час, коли хочеться тепло одягатися і не турбуватися про холод. Одним з найважливіших елементів зимового гардероба є пуховик. Він повинен бути теплим, зручним і стильним.

При виборі зимового пуховика слід враховувати кілька факторів, зокрема, верхній одяг повинен бути наповнений якісним пухом або синтетичним утеплювачем.

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Також пуховик повинен бути зручним і не заважати вам рухатися. Він повинен добре сидіти по фігурі й не бути занадто об'ємним. Жіночий пуховик повинен бути стильним і відповідати вашому смаку. Український дизайнер Андре Тан дав поради, який пуховик обрати на сезон зима-весна 2024.

За словами модельєра, "сучасний пуховик має бути довгим, оскільки в моді спідниці міді та навіть максі, а пуховик повинен усе це закрити. Ні, спідниця може стирчати з-під пуховика, але більш елегантно, коли вона виступає максимум на 5 см".

Він порадив при виборі верхнього одягу не зважати на блискучі та тонкі тканини, "які збираються в дрібні складки".

"Виглядає дешево та не сучасно. Віддаємо перевагу щільним та якісним тканинам", – додав він.

Андре Тан поралив також придивитися до пуховиків, що не мають видимих застібок, ґудзиків, та блискавок.

"Забули про пуховики з поясом-застібкою. Пояс може виглядати стильно та вдало підкреслювати фігуру, але тільки якщо це передбачає сама куртка (вона повинна бути об’ємною) та пояс тільки вільний", – резюмував модний дизайнер.

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