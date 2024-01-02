Як розчесати заплутане волосся, щоб не нашкодити

Заплутане волосся - це проблема, з якою стикаються багато людей, незалежно від довжини та типу волосся. Неприємно прокинутися вранці і виявити, що пасма не піддаються розчісування. На щастя, існує кілька простих способів, які допоможуть швидко і легко розібратися з заплутаними волоссям.

Про це пише Ukr.media.

Правильне миття волосся

Перший крок до гладкого та розчесувального волосся - це правильне миття. Не варто розчісувати волосся, коли воно мокре, оскільки це може призвести до його пошкодження. Краще нанести бальзам або маску для волосся відразу після миття. Вони допоможуть розгладити пасма та зробити їх більш еластичними.

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Домашній засіб для розплутування волосся

Якщо у вас немає часу або можливості придбати спеціальний засіб для розплутування волосся, ви можете приготувати його самостійно. Для цього змішайте воду з неароматизованою базою кондиціонера в рівних пропорціях. Додайте кілька крапель ефірної олії за смаком. Цей засіб допоможе розгладити волосся та зробити його більш слухняним.

Розчісування волосся

Для розчісування волосся найкраще використовувати гребінець з широкими зубцями, які не будуть травмувати пасма. Розчісуйте волосся починаючи з кінчиків і рухаючись до коренів. Якщо волосся сильно заплутане, можна використовувати гребінець із закругленими зубцями.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити гірчичну маску для волосся.

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