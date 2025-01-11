Як перевірити ананас на стиглість: допоможуть 2 ознаки

Усі ознаки стиглості ананаса помітні на самому фрукті, варто лише уважно придивитися. Щоб вибрати стиглий і солодкий ананас, уважно огляньте ту частину плода, яка торкалася землі, коли ананас ріс, а також область навколо корінця.

Одна з ключових ознак стиглості — стан корінця. Якщо він підсох і набув коричневого кольору, а зона навколо стала коричнево-жовтою, то фрукт дозрів. Про це повідомляє Ukr.Media.

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Якщо ж корінець залишається свіжим, а шкірка навколо нього зеленувато-жовта, це свідчить про те, що ананас ще не достиг. У такому разі його можна залишити в темному місці на два тижні, щоб він дозрів. Однак, якщо вам потрібен стиглий фрукт негайно, обирайте ананас з підсохлим корінцем.

Друга ознака — загальний колір плода. Стиглий ананас зазвичай має насичений коричнево-жовтий відтінок, тоді як нестиглий зберігає зеленуватий вигляд.

Звертаючи увагу на ці два прості критерії, ви легко зможете вибрати найсмачніший ананас у магазині.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати стиглий і солодкий гранат.

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