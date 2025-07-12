Як прогнати крота з городу: хитрий винахід, що працює безвідмовно

Незважаючи на те, що кроти є корисними істотами, вони можуть завдати серйозної шкоди саду та городам. Під час пошуку їжі, такої як комахи та личинки, вони часто ушкоджують коріння рослин. Тому важливо кожному садівникові та городнику мати знання про ефективні способи боротьби з кротами.

Легкий, але ефективний засіб дозволить назавжди позбутися кротів на вашій ділянці. Для його виготовлення вам знадобиться звичайна консервна бляшанка об'ємом 0,5 л. Про це розповідає сайт ТСН.

Якщо ваша ділянка має великі розміри, краще відразу підготувати кілька бляшанок. Це дозволить мати достатньо матеріалу для виготовлення кількох відлякувачів.

За допомогою маркера на кожній бляшанці намалюйте літеру "П", при цьому одна з її "ніжок" повинна бути трохи коротша за іншу. Залиште відступ від країв банки не менше 3-4 см. Далі, використовуючи гострий ніж, акуратно розріжте банку уздовж намальованої лінії. Цей процес не складний, оскільки бляшанка легко ріжеться.

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Тепер потрібно акуратно загнути вирізані смужки та злегка вигнути їх, щоб утворився ефект обертання, схожий на пропелер. Потім просвердліть маленький отвір (діаметром 4-6 мм) у центрі банки – для цього можна використовувати цвях.

Далі приступаємо до виготовлення штиря. Візьміть дріт довжиною 40-60 см, або, якщо його немає, можна скористатися спицею від поламаної парасольки чи старим електродом. Відступіть від кінця 1-2 см, оберніть дріт навколо штиря та зафіксуйте його за допомогою пасатижів. Відлякувач готовий!

Вставте штир у землю на глибину до 20 см і надягніть на нього банку. Завдяки вітру бляшанка почне обертатися, вдарятися об металевий штир і передавати вібрації в землю. Якщо розташувати кілька таких відлякувачів по ділянці, це допоможе позбутися кротів. Їхня нервова система не витримає постійного шуму, і вони покинуть ваш сад чи город.

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