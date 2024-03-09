Як продовжити термін зберігання лимонів: дієвий лайфхак

Чи траплялося вам розчаровуватися, коли після розрізання лимон втрачав свіжість і ставав непридатним до вживання через кілька днів? Здавалося б, дрібниця, але викинути зіпсований цитрус шкода. На щастя, існує простий спосіб продовжити термін зберігання лимона до року.

Рецепт дуже простий: поріжте лимон на шматочки потрібного розміру, які зазвичай додаєте в чай. Викладіть їх в один шар на дошку і покладіть в морозильну камеру на кілька годин. Цим лайфхаком поділилась Юлія, користувачка TikTok.

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Через пару годин заморожені шматочки лимона можна буде перекласти в контейнер, щільно закрити кришкою і повернути в морозилку. Коли будете пити чай, просто додавайте по шматочку цитруса прямо з контейнера.

Такий спосіб зберігання дозволить зафіксувати свіжість і аромат лимона на тривалий час. Ви отримаєте насичений смак і приємну кислинку в улюбленому напої без потреби купувати нові цитруси щотижня.

Нагадаємо, ми вже писали, що буде, якщо щодня з'їдати по лимону.

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