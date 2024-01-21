Як притягнути гроші у своє життя: допоможе один малюнок

Чи трапляється так, що вам терміново потрібна певна сума грошей, щоб придбати якусь річ? Якщо так, то ви можете скористатися порадою езотериків і провести простий, але досить ефективний ритуал.

Пам’ятайте, що перед проведенням ритуалу треба щиро в нього вірити. Крім того, не просіть занадто велику суму грошей. Про це пише ТСН.

Для цього вам знадобляться:

Маркер зеленого або червоного кольору

Чистий аркуш паперу

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Як провести ритуал

Виберіть зручний час, коли ви будете в спокійному та розслабленому стані. Подумайте про те, що вам потрібно купити, і чітко сформулюйте своє бажання. Назвіть бажану суму грошей, яка вам знадобиться. Візьміть маркер і намалюйте на зап'ясті лівої руки цифру дев'ять, а під нею знак безкінечності. Якщо ви переживаєте, що знаки на руці можуть привернути увагу, то можете стерти їх і перенести на чистий аркуш паперу. Згорніть папір у трубочку і зберігайте в таємному місці.

Коли ритуал подіє

Езотерики стверджують, що ритуал почне діяти протягом кількох днів або тижнів. Гроші можуть прийти до вас у вигляді подарунку, несподіваної премії або просто випадкової знахідки.

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