Позбавтесь старого та очистіть дім від негативу: ритуали на місячне затемнення

Місячне затемнення у ніч з 5 на 6 травня – це час, коли можна повернути своє життя на 180 градусів. У такі періоди радять позбуватися старого, щоб запросити нову енергію у життя.

Також у дні місячного затемнення варто займатися очищенням дому від негативної енергетики. UAportal підготував ритуали, які можна використовувати 5 травня.

На затемнення Місяця рекомендується позбавлятися від непотрібних зв’язків, відносин, негативних думок, невдач і проблем. У такий період можна скинути з себе тягар негативної енергії, позбутися від пристріту і псування.

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Ритуал здійснюється за годину до настання затемнення. Потрібно прийняти ванну з сіллю, після чого випити склянку освяченої води. Потім запаліть свічку, візьміть аркуш паперу і напишіть все, від чого хочете позбавитися. Це можуть бути хвороби, погана робота, неприємні люди у житті, фінансові негаразди тощо.

Після цього перечитайте написане і спаліть листок в полум’ї свічки. Уважно дивіться на вогонь і подумки прощайтеся зі своїм минулим життям і невдачами.

Наступним кроком потрібно на іншому аркуші паперу написати те, що хочеться запросити у життя. Опишіть свої бажання, вкладаючи всю енергію в слова. На звороті аркуша також треба написати план досягнення бажаного. Цей листок потрібно покласти у місце, де його ніхто не знайде.

Нагадаємо, 20 квітня мешканці Землі спостерігали гібридне сонячне затемнення.

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