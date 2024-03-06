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Здоров'я

Як привести фігуру в форму за місяць: 7 ефективних вправ

Ігор Романько

Як швидко привести тіло в форму

Втомилися від зимових светрів? Хочете вразити всіх стрункою фігурою в новій сукні? Ці вправи можна виконувати в комплексі або вибрати ті, які вам більше подобаються.

Не витрачайте час на походи в спортзал! Ці 7 простих вправ допоможуть вам привести себе в форму за 4 тижні, не виходячи з дому, пише Fit For Fun. Не забувайте про правильну техніку!

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Вам знадобиться лише 10 хвилин на день і невеликий м'яч.

1. Планка:

  • Ляжте на живіт, упріться передпліччями та пальцями ніг.
  • Тримайте тіло у прямій лінії, не прогинаючись і не випинаючи таз.
  • Утримуйте планку якомога довше, поступово збільшуючи час.

2. Віджимання:

  • Почніть з пози планки, але упріться на долоні.
  • Зберігаючи тіло прямим, зігніть руки і опустіться до підлоги.
  • Видихніть і підніміться назад.
  • Якщо складно, віджимайтеся з колін.

3. Присідання:

  • Поставте ноги на ширині плечей, трохи розгорніть шкарпетки.
  • Витягніть руки вперед і глибоко присядьте, не виходячи колінами за шкарпетки.
  • Затримайтеся на кілька секунд, потім випряміться, напружуючи сідниці.

4. Удар осла:

  • Встаньте на карачки, руки під плечима, стегна над колінами.
  • Підніміть одну ногу назад, не згинаючи стегно.
  • Напружте сідниці, опустіть ногу, не торкаючись підлоги.
  • Повторіть з другою ногою.

5. Гіперекстензія:

  • Ляжте на живіт, руки вздовж тіла.
  • Підніміть одночасно ноги та руки, не згинаючи їх.
  • Затримайтесь на кілька секунд, потім повільно опустіться.

6. Бічні скручування:

  • Ляжте на бік, зігніть ноги в колінах, руки за головою.
  • Підніміть корпус, відриваючи лопатки від підлоги.
  • Затримайтесь на кілька секунд, потім повільно опустіться.
  • Повторіть на інший бік.

7. Випади:

  • Зробіть крок вперед однією ногою, зігніть її в коліні.
  • Опустіть таз, тримаючи спину прямою.
  • Затримайтесь на кілька секунд, потім відштовхніться передньою ногою і поверніться у вихідне положення.
  • Повторіть з іншою ногою.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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