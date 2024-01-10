Як приготувати яйце пашот без каструлі: геніальний лайфхак

Яйця пашот - це популярний сніданок, який приваблює своїм ніжним білком і рідким жовтком. Їх можна приготувати різними способами, але один з найпростіших і найефективніших - це використання мультипечі.

Про це пише Shuba.

Інгредієнти

2 скляні баночки

2 яйця

трохи олії

гаряча вода

Спосіб приготування

У кожну баночку додайте по краплині олії. Влийте гарячу воду в баночки, трохи більш ніж на половину. Вбийте по яйцю в кожну баночку. Відправте баночки в мультипіч і готуйте 6 хвилин при 200 °C. Після приготування злийте воду з банок. Обережно ножем відокремте яйця від стінок банок і дістаньте їх.

Поради

Використовуйте гарячу воду, але не киплячу.

Якщо ви хочете отримати більш рідкий жовток, зменшіть час приготування.

Для більш пишного білка додайте в воду щіпку солі.

Результат

Яйця пашот, приготовані в мультипечі, виходять ідеально круглими і з ніжним білком і рідким жовтком. Цей простий рецепт дозволить вам приготувати смачний і корисний сніданок без особливих зусиль.

Нагадаємо, ми вже писали додати воду перед варінням яєць, щоб легко зняти шкаралупу.

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