Як приготувати яйце пашот без каструлі: геніальний лайфхак
Як приготувати яйце пашот без каструлі: геніальний лайфхак
Яйця пашот - це популярний сніданок, який приваблює своїм ніжним білком і рідким жовтком. Їх можна приготувати різними способами, але один з найпростіших і найефективніших - це використання мультипечі.
Про це пише Shuba.
Інгредієнти
- 2 скляні баночки
- 2 яйця
- трохи олії
- гаряча вода
Спосіб приготування
- У кожну баночку додайте по краплині олії.
- Влийте гарячу воду в баночки, трохи більш ніж на половину.
- Вбийте по яйцю в кожну баночку.
- Відправте баночки в мультипіч і готуйте 6 хвилин при 200 °C.
- Після приготування злийте воду з банок.
- Обережно ножем відокремте яйця від стінок банок і дістаньте їх.
Поради
- Використовуйте гарячу воду, але не киплячу.
- Якщо ви хочете отримати більш рідкий жовток, зменшіть час приготування.
- Для більш пишного білка додайте в воду щіпку солі.
Результат
Яйця пашот, приготовані в мультипечі, виходять ідеально круглими і з ніжним білком і рідким жовтком. Цей простий рецепт дозволить вам приготувати смачний і корисний сніданок без особливих зусиль.
Нагадаємо, ми вже писали додати воду перед варінням яєць, щоб легко зняти шкаралупу.
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