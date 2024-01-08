Що додати воду перед варінням яєць, щоб легко зняти шкаралупу: лайфхак

Яйця - це смачний і корисний продукт, який можна використовувати в різних стравах. Однак, іноді буває важко очистити яйця після варіння. Шкарлупа може прилипати до білка, і може важко очищатись.

Про це пише prosti resepty.

Ось кілька порад, які допоможуть вам легко очистити яйця після варіння:

Заливайте яйця холодною водою і варіть їх у розсолі. Це допоможе шкаралупі відходити легше. Для розсолу додайте в 1 літр води 1 столову ложку солі.

Варіть яйця не більше 10 хвилин. Якщо варити яйця довше, то шкаралупа стане твердішою і її буде важче очистити.

Після того, як яйця зваряться, відразу занурте їх у холодну воду. Це допоможе шкаралупі відійти ще легше.

Якщо ви хочете, щоб шкаралупа відійшла ідеально, то перед варінням проколіть яйця голкою в кількох місцях. Це дозволить воді проникнути всередину яйця і шкаралупа буде чиститися легше.

Нагадаємо, ми вже писали, чому яйця потрібно посипати сіллю.

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