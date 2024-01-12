Як приготувати смачну курку: рецепт маринаду від грецького фуд-блогера

Хочете приготувати страву з курки, проте не знаєте який маринад обрати для м'яса? Пропонуємо маринад на основі натурального йогурту.

Грецька фуд-блогерка Марія Кутсогіанніс поділилася рецептом. Маринад для курки ви зможете легко приготувати, після чого ваше м'ясо набуде нового смаку.

Основою цього маринаду є натуральний йогурт, який поєднується з гірчицею, оливковою олією, лимонним соком та спеціями, такими як часник, орегано, сіль та чорний перець. Цей маринад дозволяє шматочкам курки насититися ароматами. Після чого курку рекомендується готувати на грилі.

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Згідно з рецептом, для приготування маринаду вам знадобиться:

1/2 склянки йогурту без наповнювача.

2 ст. л. гірчиці.

2 ст. л. оливкової олії.

1/2 лимона.

2 зубчики часнику.

1 ст. л. сушеного орегано.

1 ч. л. солі.

1/2 ч. л. чорного меленого перцю.

Приготування:

Часник потрібно почистити та подрібнити, додавши сік з половини лимона. Потім варто додати інші інгредієнти, закрити ємність з інгредієнтами та добряче все змішати.

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