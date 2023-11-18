Як приготувати ванільний екстракт вдома : господині поділились секретом

Ми зазвичай використовуємо ванілін чи ванільний цукор для приготування десертів, але у деяких рецептах, особливо американських, використовується ванільний екстракт. Що це таке і як його можна приготувати вдома?

Про це пише Shuba.

Визначення ванільного екстракту

Ванільний екстракт, також відомий як ванільна есенція, є концентратом ванілі.Його часто роблять із горілки, але можна використовувати бурбон, бренді чи ром. Також слід уникати ароматизованої горілки, оскільки вона часто містить штучні ароматизатори.

Як приготувати ванільний екстракт вдома

Розріжте 4 стручки ванілі навпіл, не виймаючи насіння. Покладіть їх у банку з гвинтівкою і залийте горілкою, заповнюючи її повністю. Закрийте і добре потрусіть. Залиште щонайменше на 2-3 тижні.

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Краще використовувати скляні банки об'ємом 250 мл.Перед використанням скляні банки треба простерилізувати.

Як використовувати ванільний екстракт

Ванільний екстракт додається до багатьох страв, таких як вершковий крем, домашній ванільний пиріг і різноманітні пудинги.

Зазвичай для ароматизації солодких страв достатньо 1 чайної ложки ванільного екстракту.

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