Як приготувати ситні грінки на сніданок за 5 хвилин

Коли часу на сніданок зовсім немає, але хочеться чогось смачного, можна приготувати швидкі грінки з начинкою. На їх приготування потрібно мінімум продуктів і всього 5 хвилин.

Рецептом поділились на сайті gospodynka.com.ua. Для більш цікавого смаку можна додати до начинки інші інгредієнти, наприклад, шинку, бекон, гриби, овочі. Використовуйте якісний сир та не шкодуйте його. Потрібні як і тонко порізані шматки, так і тертий сир. Не нехтуйте етапом підсмажування хліба на сковороді. Це надає йому хрумкість і вершковий смак.

Також читайте: Сподобається навіть дітям: рецепт курячого супу з рисом

Інгредієнти:

хліб

яйця – 2 шт.

сир – 200 г

зелень – за смаком

олія для смаження

Приготування:

У мисці змішайте сир, яйця, нарізану зелень. Намажте начинку на хліб. Розігрійте олію на сковороді, викладіть бутерброди спочатку начинкою донизу, потім переверніть і обсмажте з обох боків.

Раніше ми писали про те, чим замінити вершкове масло під час випікання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!