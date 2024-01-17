Як приготувати ситні грінки на сніданок за 5 хвилин
Коли часу на сніданок зовсім немає, але хочеться чогось смачного, можна приготувати швидкі грінки з начинкою. На їх приготування потрібно мінімум продуктів і всього 5 хвилин.
Рецептом поділились на сайті gospodynka.com.ua. Для більш цікавого смаку можна додати до начинки інші інгредієнти, наприклад, шинку, бекон, гриби, овочі. Використовуйте якісний сир та не шкодуйте його. Потрібні як і тонко порізані шматки, так і тертий сир. Не нехтуйте етапом підсмажування хліба на сковороді. Це надає йому хрумкість і вершковий смак.
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Інгредієнти:
- хліб
- яйця – 2 шт.
- сир – 200 г
- зелень – за смаком
- олія для смаження
Приготування:
- У мисці змішайте сир, яйця, нарізану зелень.
- Намажте начинку на хліб.
- Розігрійте олію на сковороді, викладіть бутерброди спочатку начинкою донизу, потім переверніть і обсмажте з обох боків.
Раніше ми писали про те, чим замінити вершкове масло під час випікання.
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