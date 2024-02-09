Як приготувати буряк, щоб не втратив колір та смак: корисні поради від господинь

Хочете приготувати буряк, який буде не лише корисним, але й неймовірно смачним? Зберегти його соковитість, пружність та насичений колір допоможе простий лайфхак. Зробити буряк неймовірно смачним допоможе цукор.

Про це пише Телеграф.

Вам знадобиться:

Буряк

2 столові ложки цукру

2 столові ложки оцту або лимонного соку

Вода

Приготування:

У каструлю налийте холодну воду,додайте цукор та оцет/лимонний сік. Ретельно перемішайте, щоб цукор розчинився. Покладіть буряк у каструлю. Накрийте кришкою та поставте на середній вогонь. Варіть протягом 2 годин.

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Завдяки цьому лайфхаку:

Буряк збереже свій насичений бордовий колір.

Текстура овочу буде пружною, а не м'якою.

Смак буряка буде солодким та приємним.

Порада:

Замість оцту або лимонного соку можна використовувати 1 столову ложку яблучного оцту.

Для більш насиченого смаку можна додати до каструлі 1 лавровий лист і кілька горошин чорного перцю.

Готовий буряк можна використовувати для салатів, супів, борщів, закусок та інших страв.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно приготувати буряк.

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