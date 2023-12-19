Забудьте про варіння, якщо хочете колір та смак: Як правильно приготувати буряк
Буряк – це смачний і корисний овоч, який можна приготувати різними способами. Найпопулярнішим є варіння, але під час цього процесу частина корисних речовин втрачається.
Запікання – це більш щадний спосіб приготування, який дозволяє зберегти всі корисні властивості буряка, пише сайт gsminfo.com.
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Інгредієнти:
- 2-3 буряка
- Оливкова олія
- Сіль
- Цукор (за бажанням)
Приготування:
- Добре вимийте буряки і відріжте кінчики з обох сторін.
- Посоліть і поперчіть буряки за смаком.
- Збризніть буряки оливковою олією.
- Обгорніть кожен буряк фольгою.
- Запікайте буряки в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 1-1,5 годин.
- Готовність буряків перевірте зубочисткою.
- Дістаньте буряки з духовки і дайте їм охолонути.
- Очистіть буряки від шкірки.
Запечений буряк можна подавати як самостійну страву, додавати в салати або використовувати в інших стравах.
Користь буряка
Буряк – це дуже корисний овоч. Він містить багато вітамінів і мінералів, зокрема:
- Вітамін C – необхідний для підтримки імунітету
- Калій – підтримує здоров'я серця
- Фолієва кислота – корисна для кровотворення та розвитку клітин
Крім того, буряк може сприяти зниженню тиску, поліпшенню здоров'я шкіри і функції печінки.
Поради
- Для запікання буряків краще використовувати середні овочі.
- Якщо ви хочете, щоб буряк мав більш насичений смак, ви можете додати в фольгу трохи цукру або інших спецій.
- Готовий буряк можна зберігати в холодильнику до 5 днів.
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