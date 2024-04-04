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Як приготувати найніжніші відбивні: лайфхак від професійних кухарів

Ігор Романько

Як зробити відбивні, щоб вони вийшли ніжними та соковитими

Відбивні – це класика домашньої кухні. Їх можна готувати по-різному, але я хочу поділитися з вами рецептом, який робить відбивні просто неймовірно смачними, ароматними та ніжними.

Секрет цього рецепту – в маринуванні м'яса в газованій воді та додаванні часнику, пише prostoway.com. Замість часнику можна використовувати інші спеції та трави, наприклад, орегано, базилік, розмарин. Для більш хрусткої скоринки можна обваляти відбивні в панірувальних сухарях. Подавайте відбивні з вашим улюбленим гарніром.

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Інгредієнти:

  • М'ясо (свинина, телятина, курятина) - 500 г
  • Газована вода - 1 склянка
  • Сіль - за смаком
  • Перець - за смаком
  • Часник - 2-3 зубчики
  • Яйця - 2 шт.
  • Борошно - 2 ст. л.
  • Олія - для смаження

Приготування:

  1. Наріжте м'ясо на порційні шматки, відбийте їх кухонним молоточком.
  2. У мисці змішайте газовану воду, сіль, перець та подрібнений часник.
  3. Залийте м'ясо маринадом і залиште на 15-20 хвилин.
  4. Збийте яйця в тарілці. В іншу тарілку насипте борошно.
  5. Вмочіть відбивні спочатку в борошно, а потім у яйце.
  6. Розігрійте олію на сковороді та обсмажте відбивні з обох боків до золотистого кольору.

Смачного!

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