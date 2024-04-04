Як приготувати найніжніші відбивні: лайфхак від професійних кухарів
Відбивні – це класика домашньої кухні. Їх можна готувати по-різному, але я хочу поділитися з вами рецептом, який робить відбивні просто неймовірно смачними, ароматними та ніжними.
Секрет цього рецепту – в маринуванні м'яса в газованій воді та додаванні часнику, пише prostoway.com. Замість часнику можна використовувати інші спеції та трави, наприклад, орегано, базилік, розмарин. Для більш хрусткої скоринки можна обваляти відбивні в панірувальних сухарях. Подавайте відбивні з вашим улюбленим гарніром.
Читайте також: Три варіанти смачної вечері, які допоможуть схуднути
Інгредієнти:
- М'ясо (свинина, телятина, курятина) - 500 г
- Газована вода - 1 склянка
- Сіль - за смаком
- Перець - за смаком
- Часник - 2-3 зубчики
- Яйця - 2 шт.
- Борошно - 2 ст. л.
- Олія - для смаження
Приготування:
- Наріжте м'ясо на порційні шматки, відбийте їх кухонним молоточком.
- У мисці змішайте газовану воду, сіль, перець та подрібнений часник.
- Залийте м'ясо маринадом і залиште на 15-20 хвилин.
- Збийте яйця в тарілці. В іншу тарілку насипте борошно.
- Вмочіть відбивні спочатку в борошно, а потім у яйце.
- Розігрійте олію на сковороді та обсмажте відбивні з обох боків до золотистого кольору.
Смачного!
Радимо також рецепт корейської картопляної закуски.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!