Як приготувати найніжнішу сирну запіканку в духовці: простий рецепт

Сирні запіканки – це смачна і корисна страва, яку люблять і дорослі, і діти. Її можна приготувати по-різному, додаючи різні інгредієнти, але класичний рецепт з манкою залишається одним з найпопулярніших.

Рецептом поділились у виданні theLime. Для більш ніжного смаку можна додати в тісто трохи лимонної цедри або ванільного екстракту. Якщо ви хочете, щоб запіканка була більш соковитою, можна додати в тісто подрібнені фрукти або ягоди. Готову запіканку можна прикрасити шоколадною глазур'ю, збитими вершками або сметаною.

Читайте також: Як приготувати вишуканий гратен для новорічного столу

Інгредієнти:

Кисломолочний сир - 500 г

Яйця - 3 шт.

Масло вершкове - 60 г

Сметана - 3 ст. л.

Цукор - 3 ст. л.

Сіль - щіпка

Манка - 3 ст. л.

Ванільний цукор - за бажанням

Приготування:

Розтопити масло і змішати його з цукром, манкою, сметаною, сіллю і ванільним цукром. Все ретельно перемішати. Додати сир і яйця, збити блендером до отримання однорідної маси. Можна ще збити міксером декілька хвилин. Форму для запікання змастити вершковим маслом і вилити в неї тісто. Випікати в духовці при температурі 160°С 70-90 хвилин. Температура обов'язково має бути не високою, тоді запіканка вийде ніжною та пишною. Щоб перевірити готовність запіканки, можна взяти дерев'яну шпажку або зубочистку. Якщо вона виходить сухою, запіканка готова. Виймаємо запіканку з духовки і даємо їй охолонути.

Радимо також звернути увагу на рецепт яєшні з морквою та сиром.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!