Як приготувати салат з макаронами замість гарніру: рецепт від шеф-кухаря

Як зробити салат з макаронами на гарнір

Набридли звичні гарніри? Спробуйте приготувати макаронний салат з тунцем! Це не лише оригінально та яскраво, але й дуже смачно та ситно.

Замість тунця можна використовувати лосось, курку або креветки. Додайте до салату інші овочі, наприклад, огірок, болгарський перець або кукурудзу. Для більш пікантного смаку можна додати до заправки трохи гірчиці або каперсів, пише prostoway.com.

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Для цього салату вам знадобляться:

Макарони - 150 г

Консервований тунець - 1 б.

Помідори чері - 200 г

Оливки - 100 г

Червона цибуля - 0,5 шт.

Базилік - 1 пучок

Оливкова олія - 6 ст.л.

Червоний винний оцет - 3 ст.л.

Редиска - 150 г

Сіль, перець

Приготування:

Відваріть макарони в підсоленій воді до готовності, потім охолодіть. Наріжте помідори навпіл, редиску - кружальцями, цибулю - дрібно, а базилік порвіть руками. Змішайте в мисці базилік, редиску, цибулю, оливки та помідори. Додайте тунець без рідини. Заправте салат оливковою олією, сіллю, перцем та оцтом. Додайте охолоджені макарони та обережно перемішайте.

Смачного!

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